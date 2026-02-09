Liga Endesa
Las diez mejores jugadas de la 19ª jornada de la Liga Endesa

Endesa Ligaren 19.jardunaldiko 10 jokaldi onenak, Surne bilbao agertzen da bertan
18:00 - 20:00
La mejor jugada ha sido de Ricky Rubio jugador del Asisa Joventut.
Ya se ha disputado la 19ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

