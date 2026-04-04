Victoria del Lointek Gernika y derrotas del Kutxabank Araski y el IDK Euskotren en la 26ª jornada
El Lointek Gernika Bizkaia ha sido el único equipo vasco que ha podido sacar una victoria en la 26ª jornada de la Liga Femenina Endesa. El IDK Euskotren y el Kutxabank Araski, por su parte, han sufrido sendas derrotas, siguiendo éste último en puestos de descenso.
El Kutxabank Araski ha mantenido un primer cuarto muy igualado frente al Zaragoza, que incluso ha acabado por delante (20-18), pero a partir de ahí todo ha ido cuesta abajo. El Zaragoza se ha llevado los otros tres cuartos con gran claridad, para cerrar el marcador con un 59-84 y condenar al equipo vitoriano a seguir en el descenso.
Misma suerte ha corrido el IDK Euskotren. En el primer cuarto ha barrido al Estepona (8-19), pero en los siguientes las locales han sido superiores. Además, un amplio parcial de 21-3 en el último cuarto ha terminado de sentenciar el partido a favor del Estepona (62-53).
Al menos el Lointek Gernika Bizkaia ha podido cosechar una victoria para seguir en su huida del descenso. Ha disputado un partido muy igualado con el Estudiantes, llegando a empatar en el marcador en varias ocasiones, pero la ventaja lograda en el segundo cuarto le ha servido para ganar el partido (82-85).
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Kutxabank Araski e IDK Euskotren ganan en la Liga Endesa, y Lointek Gernika pierde
El Kutxabank Araski ha ganado en casa al Joventut (83-68), el IDK Euskotren también se ha impuesto al Gran Canaria (63-76) y el Lointek Gernika ha perdido ante el Valencia Basket (67-68).
Tarde negra para los equipos vascos en la Liga Femenina Endesa
IDK Euskotren, Lointek Gernika y Kutxabank Araski han perdido en la jornada 23.
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Las de Lucas Fernández han vencido por 93-61 al Kutxabank Araski en el derbi vasco de la vigésima segunda jornada disputado en el polideportivo de Maloste, mientras que el IDK Euskotren sumó ayer una contundente victoria ante el Cadi La Seu (42-77).
El Kutxabank Araski sentencia el derbi contra el IDK Euskotren en el primer cuarto (76-66)
Con un aplastante primer parcial de 28-8, el equipo alavés se ha asegurado de que la victoria quedase en casa.
Victoria para el Kutxabank Araski y sendas derrotas para el IDK Euskotren y el Lointek Gernika
El IDK Euskotren cayó en casa frente al Hozono Global Jairis (53-72), mientras que el Lointek Gernika Bizkaia perdió ante el Baxi Ferrol (77-86) y el Kutxabank Araski ganó ante el Spar Gran Canaria (73-77).
Otra jornada negra para el Kutxabank Araski, el IDK Euskotren y el Lointek Gernika Bizkaia
El equipo alavés han perdido ante el Ensino (55-71), el guipuzcoano ha caído frente al Estudiantes (92-67) y el vizcaino ante el Joventut (76-63).
Jornada negra para el Lointek Gernika Bizkaia, el IDK Euskotren y Kutxabank Araski
El equipo vizcaino ha perdido ante el Leganés (74-66), el guipuzcoano contra Perfumerías Avenida (74-66) y el alavés ha caído en casa del Valencia Basket (90-61).
Victoria para el Lointek Gernika y sendas derrotas para el IDK Euskotren y Kutxabank Araski
El Lointek Gernika Bizkaia ha logrado un valioso triunfo (84-69) ante el Durán Maquinaria Ensino. Por su parte, El IDK Euskotren no ha podido sumar la victoria en su visita al Palau Olímpic de Badalona (75-57); y el Kutxabank Araski ha caído ante el Spar Girona (65-78).