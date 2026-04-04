Victoria del Lointek Gernika y derrotas del Kutxabank Araski y el IDK Euskotren en la 26ª jornada

El Lointek Gernika Bizkaia ha sido el único equipo vasco que ha podido sacar una victoria en la 26ª jornada de la Liga Femenina Endesa. El IDK Euskotren y el Kutxabank Araski, por su parte, han sufrido sendas derrotas, siguiendo éste último en puestos de descenso.

El Kutxabank Araski ha mantenido un primer cuarto muy igualado frente al Zaragoza, que incluso ha acabado por delante (20-18), pero a partir de ahí todo ha ido cuesta abajo. El Zaragoza se ha llevado los otros tres cuartos con gran claridad, para cerrar el marcador con un 59-84 y condenar al equipo vitoriano a seguir en el descenso.

Misma suerte ha corrido el IDK Euskotren. En el primer cuarto ha barrido al Estepona (8-19), pero en los siguientes las locales han sido superiores. Además, un amplio parcial de 21-3 en el último cuarto ha terminado de sentenciar el partido a favor del Estepona (62-53).

Al menos el Lointek Gernika Bizkaia ha podido cosechar una victoria para seguir en su huida del descenso. Ha disputado un partido muy igualado con el Estudiantes, llegando a empatar en el marcador en varias ocasiones, pero la ventaja lograda en el segundo cuarto le ha servido para ganar el partido (82-85).