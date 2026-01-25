Jardunaldi beltza Lointek Gernika Bizkaia, IDK Euskotren eta Kutxabank Araskirentzat
Bizkaiko taldeak galdu egin du Leganesen aurka (74-66), Gipuzkoakoak Perfumerias Avenidaren aurka (74-66) eta Arabakoak Valentzia Basketen etxean (90-61).
Lointek Gernikak 74 eta 66 galdu du Leganesen kantxan. Lehen laurdena 23 eta 10 galtzen joan bada ere, Bizkaiko taldea suspertu egin da, eta bikain lehiatu da hurrengo hiru laurdenetan.
Neurketa 66-66ko berdinketarekin amaitu da, Lucas Fernandezen jokalariek luzapenera iristea lortu dute, baina luzapeneko denboran ez dira saskiratzerik egiteko gai izan, eta etxeko taldeak eskuratu du garaipena, 8 eta 0ko partziala eginda.
IDK Euskotrenek bide beretik jarraitu du. 61 eta 80 galdu du etxean Perfumerias Avenidaren aurka. Gernikako taldea ez bezala, Donostiakoa ondo lehiatu da lehen zatian, eta atsedenaldira aurretik joan da (38 eta 36).
Aldageletatik bueltan, ordea, hirugarren laurden txarra jokatu ostean, 10 puntuko desabantailarekin ekin diote laugarrenari, eta hor bisitariek bikain kudeatu dute markagailua etxekoei aukerarik eman gabe.
Kutxabank Araskik, bestalde, jipoia jaso du Valentzian. Erronka oso zaila zeukan, eta ez du inondik inora ere gainditu. Made Urietaren taldea 90 eta 61 erori da Ligako hirugarren sailkatuaren etxean.
Araskik ondo ekin dio neurketari, baina bigarren eta hirugarren laurdenetan Valentziak Gasteizko taldeak lortutako puntu kopurua bikoiztu du.
18 jardunaldi jokatuta, Araskik 5 garaipen baino ez ditu, eta azken-hirugarrena da sailkapenean.
