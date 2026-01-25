Jornada negra para el Lointek Gernika Bizkaia, el IDK Euskotren y Kutxabank Araski
El equipo vizcaino ha perdido ante el Leganés (74-66), el guipuzcoano contra Perfumerías Avenida (74-66) y el alavés ha caído en casa del Valencia Basket (90-61).
El Lointek Gernika Bizkaia ha rendido visita, a una de las revelaciones, al Leganés, que ha ascendido esta temporada pero que va a jugar la Copa, porque lo está haciendo muy bien. Las de Lucas Fernández, después de despedirse entre semana de la Eurocup, han visitado al Leganés con la idea de sumar su octava victoria y no han estado lejos, pero se vuelven de vacio.
Los 40 minutos de juego han terminado con 66 iguales, y en la prórroga, el Lointek se ha quedado sin anotar, ha perdido 74-66.
Mientras, en el Josean Gasca, el IDK Euskotren ha recibido a un Perfumerías Avenida, que esta temporada no está brillando tanto. En la primera vuelta, en Salamanca, ganaron las donostiarras, pero esta vez el Perfumerías Avenida se ha tomado la revancha. El IDK ha perdido 61-80.
Al descanso largo se ha ido dos arriba, pero luego se ha venido abajo. Al final la diferencia ha sido de 19 puntos.
Kutxabank Araski ha completado la jornada negra de los equipos vascos. Las vitorianas no han podido dar la sorpresa en casa del Valencia Basket, el tercer clasificado de la liga.
El equipo de Gasteiz ha ido de más a menos y en el segundo y tercer cuarto, las locales les han doblado en puntuación. 90-61, derrota abultada y las de Made Urieta se quedan con 5 victorias. Son terceras por la cola.
