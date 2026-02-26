Emakumezkoen saskibaloiaren oraina eta etorkizuna, mahai gainean
Artxanda aukeratu dute emakumezkoen saskibaloiaren oraina eta etorkizuna ardatz izango dituen mahai-ingurua egiteko. Ekitaldian zortzi hizlarik hartu dute parte, tartean, jokalariak, entrenatzaileak eta zuzendariak.
Kosner Baskoniak Kopako ajea ordaindu du eta Valentziaren aurka jipoia jaso du Buesa Arenan (79-108)
Partida hasi aurretik Baskoniak Valentzian irabazitako Errege Kopa eskaini die zaleei kantxa erditik. Norgehiagoka lehen minutuetan hautsi da, eta Arabako taldea atzetik joan da neurketa osoan zehar.
Lointek Gernikak Isabelle Bourne sinatu du, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Australiar jokalaria Australiako ligatik ailegatu da euskal taldera; aurreko denboraldian, partida bakoitzeko bataz beste 16 puntu eta 5,4 errebote lortu zituen.
Sarah Pollerosek Lointek Gernika utzi du
Jokalari alemaniarrak ez du Bizkaiko taldean jarraituko; 2025eko udan ailegatu zen bertara.
Kosner Baskoniak Valentzia mendean hartuz nahi dio jarraipena eman Kopako tituluari
Partida Buesa Arenan jokatuko da, ostegunean, 20:30etik aurrera. Aurreikuspena da Kurucs, Diop eta Sedekerskis baja izanen direla, baina Galbiatik Markquis Nowell eta Kobi Simmons eskuragarri izanen ditu.
Paolo Galbiati, Baskoniak izandako harreraz: "Espero nuena baino handiagoa izan da, askoz ere handiagoa"
Entrenatzaile italiarrak, Kosner Baskoniak Gasteizen ospatu duen festaren azken minutuetan, EITBrekin hitz egin du: "Garaipen honek betiko lotuko gaitu", adierazi du Galbiatik.
Tadas Sedekerskisek "Ikusi mendizaleak" abestu du Kosner Baskoniaren zaleekin
Gora etorri da Lituaniako jokalaria, eta kanta ospetsua abestu du.
Gasteizek bere txapeldunei harrera beroa egin die, zazpigarren Koparen ospakizunetan
Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza lepo bete da Paolo Galbiatiren jokalariei harrera egiteko, taldeak bere zazpigarren Errege Kopa irabazi ondoren. Baskoniaren entrenatzaile italiarra zeremonia-maisu izan da, eta Sedekerskis kapitaina Ikusi mendizaleak abestia kantatzera ausartu da.
Paolo Galbiati: “Ezin nuen plaza hau nire klubarentzat beteta ikustea baino hoberik espero”
Paolo Galbiati Baskoniako ikur bilakatu da. Gasteiztarren artean maitatua, eta giroa jartzen paregabea. Honakoak izan dira gasteiztarrei, baskonistei eta bere lan-taldeari eskaini dizkien hitzak.
Sedekerskis: “Zuek gabe Kopa hau ez litzateke posible izango; kolore hauek eta armarri hau defendatzen jarraituko dugu”
Baskoniak Errege Kopan lortutako garaipenaren ospakizuna egin dute gaur Gasteizen. Andre Maria Zuriaren plazako balkoian Tadas Sedekerskis kapitainak eskerrak eman dizkie zaleei, baita Markus Howardek ere: “Inor baino gehiago merezi duzue; garaipen hau gurea bezain zuena da”.