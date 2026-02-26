Gorde
Emakumezkoen saskibaloiaren oraina eta etorkizuna, mahai gainean

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Artxanda aukeratu dute emakumezkoen saskibaloiaren oraina eta etorkizuna ardatz izango dituen mahai-ingurua egiteko. Ekitaldian zortzi hizlarik hartu dute parte, tartean, jokalariak, entrenatzaileak eta zuzendariak.

Saskibaloia Emakume kirolariak

