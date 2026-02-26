Guardar
El presente y el futuro del baloncesto femenino, sobre la mesa

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Emakumezkoen saskibaloiaren oraina eta etorkizuna, mahai gainean
EITB

Artxanda ha sido el lugar elegido para celebrar una mesa redonda centrada en el presente y futuro del baloncesto femenino. En este acto han participado ocho ponentes, entre las que se encontraban jugadoras, entrenadoras y directivas del deporte.

Baloncesto Mujeres deportistas

