El presente y el futuro del baloncesto femenino, sobre la mesa
Artxanda ha sido el lugar elegido para celebrar una mesa redonda centrada en el presente y futuro del baloncesto femenino. En este acto han participado ocho ponentes, entre las que se encontraban jugadoras, entrenadoras y directivas del deporte.
