Surne Bilbaok bigarren finala jarraian jokatuko du, Miribillan ere Szombathelyri irabazi ondoren (95-88)
Ponsarnauren mutilek aise gainditu dute Hungariako taldea partida serio batean. Giro hotz samarra izan da Miribillako harmailetan Europako finalerdi bat izateko. Finalean Greziako PAOK Salonika izango da aurkaria berriro, UCAM Murtzia kanporatu baitu beste finalerdian.
Surne Bilbao Basketek FIBA Europako Kopako bere bigarren finala jarraian jokatuko du, bere historiako hirugarrena, Falco Vulcano Szombathely hungariarrari irabazita Miribillan jokatutako itzulerako partidan (95-88). Finalean Greziako PAOK Salonika izango da aurkaria berriro, UCAM Murtzia kanporatu baitu beste finalerdian.
Partida hasiera hotz samar baten ondoren (0-4), Ponsarnauren taldea hazi egin da, eta bilbotarrak sendo agintzen hasi dira jokoan zein markagailuan (23-17).
Bigarren laurdenean Hungariako taldeak ez du etsi eta bilbotarren errenta murrizteko ahaleginean lanean jarraitu du. Hala ere, talde bizkaitarrak azeleragailua sakatzen jarraitu du beharrezkoa zenean eta beti aurretik izan da markagailuan (48-37).
Momentu batzuetan, bazirudien ez zela Europako finalerdi bat, giroa hotza baitzen harmailetan, Hungarian lortutako errentaren eta neurketaren kontrolari esker. Pantzarrek erritmoa ezarri du kantxan eman dituen minutuetan, eta partidako saskiratzaile nagusienetakoa izan da lehen zatian, 8 punturekin aurreneko bi laurdenetan, Krampelj 9rekin batera.
Atsedenaldiaren ostean, beltzezko gizonak ondo hasi dira, baina hirugarren laurdenaren erdian zertxobait lokartu egin dira eta Hungariako taldea nagusitu zaie, partida 58na berdinduz.
Ponsarnauk, haserre, norgehiagoka gelditu behar izan du hutsarte batekin, eta hori baliatu du jokalariak ohartarazteko eta animatzeko. Prestatzaile kataluniarraren estrategiak emaitzak eman ditu; izan ere, jarraian bilbotarrek 6-0eko partziala sartu baitiote Szombathelyri.
Baina hungariarrak ere suspertu egin dira, haien entrenatzaileak beste hutsarte bat eskatu ostean, eta azken laurdenera markagailuan aurretik joateko zorian egon dira (69-67). Jaworskiren hiruko batek eragotzi du, laurdeneko azken jokaldian.
Azken laurdenean, Pantzar eta Hlinason berriro kantxan zirela, Surne Bilbaok partidaren erritmoa ezarri du berriro. Bi jokalariak ordezkatu dituztenean markagailuan 10 puntuko abantaila zuen Surnek, eta horrek kanporaketa itxi du, baina ez partida. Szombathelyren boskotea neurketa irabazten saiatu da azken unera arte, baina beltzezko gizonek eragotzi egin dute (95-88).
Jaume Ponsarnau, Surne Bilbaoko entrenatzailea
Finala etxean gure zaleen babesarekin jokatzeak ilusio handia egiten digu
Jaume Ponsarnau Surne Bilbao taldeko entrenatzaileak finalerako txartela lortu ostean esan duenez, "ilusio handia" egiten die Miribillan jokatzeak finaleko bigarren partida erabakigarria. "Testuingurua ezberdina da aurreko denboraldiarekin alderatuta. Finaleko bigarren 40 minutuak Miribillan izateak apur bat gehiago kitzikatzen gaitu", onartu du prestatzaile kataluniarrak iragan denboraldiko aurkari beraren aurka garaikurra jokoan izango dutela jakin aurretik.
Halaber, Ponsarnauk nabarmendu du arrakasta berri honek agerian uzten duela Surne Bilbaok "aurrerapausoak ematen" jarraitzen duela, eta azpimarratu du duela urtebete zerbait "oso zaila" lortu zutela, baina oraindik "zailagoa" zela finalera "berriro iristea".
Surne Bilbaoko jokalari eta zaleek elkarrekin ospatu dute Szombathelyren aurkako garaipena
Surne Bilbaok 95-88 irabazi dio Szombathelyri Miribillan. Garaipen honekin FIBA Europe Cupeko finala jokatuko dute bigarren urtez jarraian.
Jaume Ponsarnau, asteazkeneko Surne Bilbao-Szombathely FIBA Europa Kopako partidaz: “Etxean jokatzen dugula aprobetxatu behar dugu”
Asteazkenean, 20:00etatik aurrera, Surne Bilbaok Szombathely taldearen aurka jokatuko du Miribillan. FIBA Europa Kopako finalerdietako itzuliko partida da, eta, hortaz, finalerako txartela jokoan da; Bilboko taldeak 17 puntuko aldea eskuratu zuen joaneko neurketan. EITBk zuzenean emango du partida, kirolakeitb.eus-en eta ETB1ONen.
Surne Bilbaok 90-74 menderatu du Unicaja, play-offetara hurbiltzeko
Surne Bilbaok Endesa Ligako play-offetarako hautagaitza aurkeztu du, Unicajaren aurka garaipen garrantzitsua eskuratuta (90-74). Zortzigarren sailkatuarekin berdinduta kokatu da, 15 garaipenekin, nahiz eta Malagako taldeak baino partida bat gehiago izan jokatuta.
Surne Bilbaok finalerako sailkapena bideratu du, Hungarian Szombathely 81-98 mendean hartuta
Norgehgiagoka hasiera nahiko eskas baten ostean, beltzezko gizonek norabidea zuzendu dute, eta azken hiru laurdenetan nagusi izan dira. Ponsarnauren mutilek 17 puntuko errenta lortu dute Miribillako itzulerako neurketari begira.
Surne Bilbaok FIBA Europe Cupeko finalerako sailkatu nahi du, asteazkenean, Hungrian, Szombathelyren aurka
Partida 18:00etan hasiko da, eta kirolakeitb.eus eta ETB1ON bitartez emanen da, zuzenean.
Ponsarnau, Surne Bilbaorekin 2029ra arte berritu ondoren: “Bilbo nire etxea da, zalantzarik gabe"
"Esaten didate Bilbok mesede egiten didala, ez dakit txuletoiengatik izango ote den", adierazi du Kataluniako prestatzaileak, txantxetan. Ponsarnauk adierazi duenez, proiektuaren jarraipena "aurrerapauso bat ematera" bideratuta dago.
Surne Bilbaok porrot egin du Murtziaren aurka hiruko jaurtiketen ondorioz (100-81)
Surne Bilbaok 100-81eko emaitzarekin galdu du UCAM Murtziaren aurka Endesa Ligako 24. jardunaldian. Aurkariaren defentsako lan ona eta Sito Alonsoren taldeak hirukoetan asmatu ez izana funtsezkoak izan dira partida erabakitzeko.
Surne Bilbaori buruzko dokumentala aurkeztu dute
Gaur arratsaldean estreinatu da Bilboko BBK aretoan. Marc Ramon eta Alejandra Llambres errealizadoreak taldearekin izan ziren Lleidaren aurka jokatu bezperako astean.
Jaworskiren erakustaldiak garaipenera eraman du Surne Bilbao Andorran (98-102)
Surne Bilbaok luzapenean menderatu du Andorra (98-102). Partida lehiatua izan arren, Justin Jaworskiren erakustaldiak (36 puntu) erabaki du neurketa. Etxekoen ahaleginak, Rice eta Besten gidaritzapean, ez du saririk izan, bisitariak nagusitu baitira, luzapenean. Ondorioz, Andorrak jaitsiera postuetan jarraituko du.