Cesta punta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

¿Quién será la mejor pareja de la Jai Alai League?

Publicidad
Erkiaga eta Barandika
18:00 - 20:00
Erkiaga y Barandika. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Nor izango da Jai Alai Ligako bikoterik onena?
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El lunes, en el Carmelo Balda de Donostia, conoceremos cuál es la mejor pareja de la temporada de la Jai Alai League. Barandika y Basque se medirán con Erkiaga y Gorka. Cada delantero da como favorito a la otra pareja. 

Jai Alai League Xabier Barandika Aritz Erkiaga Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X