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¿Quién será la mejor pareja de la Jai Alai League?
Euskaraz irakurri: Nor izango da Jai Alai Ligako bikoterik onena?
El lunes, en el Carmelo Balda de Donostia, conoceremos cuál es la mejor pareja de la temporada de la Jai Alai League. Barandika y Basque se medirán con Erkiaga y Gorka. Cada delantero da como favorito a la otra pareja.
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