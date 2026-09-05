JAI ALAI LEAGUE
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Johan Sorozabalek eskuratu du Lauko Finala jokatzeko azken txartela

Iragarkia
Johan Sorozabal - Lauko finala
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Johan Sorozabalek eskuratu du hilaren 14tik aurrera Donostian jokatuko den Jai Alai Leagueko Lauko Finalean parte hartzeko azken txartela.

Jai Alai League Zesta-punta

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Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean

Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.

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