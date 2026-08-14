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Barandika eta Oyhenard irabazle Donibane Lohizuneko 4ko masterrean

Iragarkia
Barandika eta Oyhenard
18:00 - 20:00
Barandika eta Oyhenard. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Barandika eta Oyhenard nagusitu dira Donibane Lohizuneko Master 4ko finalean, baina hirugarren jokoa behar izan dute Erkiaga eta Basque mendean hartzeko. Lehenbizikoan, Ispasterkoa eta Bidartekoa izan dira nagusi, 15-13. Bigarrena, baina, gernikarrak eta Donibane Lohizunekoak eskuratu dute, 13-15. Kitarakoan, berriz, Barandika eta Oyhenard jaun eta jabe izan dira: 1-5. Gernikako aurrelaria bolada onean dago, jokatu dituen azken 12 partidetatik 11 poltsikoratu baititu.

Jai Alai League Xabier Barandika Esku-pilota Zesta-punta

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