Barandika y Basque han logrado la victoria en la primera semifinal de la Final Four de la Jai Alai League tras ganar en dos sets (15-11 y 15-7) a Johan y Manci en el partido disputado en el frontón Carmelo Balda de Donostia-San Sebastián.

El primer set ha sido muy apretado hasta el descanso (8-6), después Barandika y Basque han abierto una pequeña brecha en el marcador (10-6), y han mantenido la diferencia hasta el final. Ambas parejas han intentado jugar serio y más que hacer el tanto se han centrado en provocar el fallo de sus rivales. La segunda mitad del set ha resultado más vistosa que la primera, y pequeños detalles han decidido el parcial. Al final el delantero de Gernika y el zaguero Bidarte se han llevado el primer set por 15-11.

El segundo set ha sido muy parecido al primero. Hasta el descanso ha resultado muy igualado, pero a partir de entonces el choque se ha vuelto a romper. En el segundo, además, el delantero vizcaíno y el zaguero labortano han logrado una ventaja mayor, aprovechando sobre todo los errores de Johan. Ambos tenían clara la estrategia, cargar el juego atrás para agotar a Manci, y lo han conseguido en buena medida. Eso ha provocado también que Johan jugase con prisas y que cometa más errores. En la recta final, los ganadores han endosado un parcial de 8-1 y se han llevado el set con mayor facilidad (15-7).