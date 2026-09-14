Barandika-Basque y Elaia-Arai jugarán la gran final de la Final Four
Barandika y Basque han logrado la victoria en la primera semifinal tras ganar en dos sets a Johan y Manci (15-11 y 15-7). Asimismo, Elaia Gogenola y Arai Lejardi se han clasificado para la final tras imponerse en dos juegos a Lur Lejardi y Oaia Otaño (15-7 y 15-11).
Barandika y Basque han logrado la victoria en la primera semifinal de la Final Four de la Jai Alai League tras ganar en dos sets (15-11 y 15-7) a Johan y Manci en el partido disputado en el frontón Carmelo Balda de Donostia-San Sebastián.
El primer set ha sido muy apretado hasta el descanso (8-6), después Barandika y Basque han abierto una pequeña brecha en el marcador (10-6), y han mantenido la diferencia hasta el final. Ambas parejas han intentado jugar serio y más que hacer el tanto se han centrado en provocar el fallo de sus rivales. La segunda mitad del set ha resultado más vistosa que la primera, y pequeños detalles han decidido el parcial. Al final el delantero de Gernika y el zaguero Bidarte se han llevado el primer set por 15-11.
El segundo set ha sido muy parecido al primero. Hasta el descanso ha resultado muy igualado, pero a partir de entonces el choque se ha vuelto a romper. En el segundo, además, el delantero vizcaíno y el zaguero labortano han logrado una ventaja mayor, aprovechando sobre todo los errores de Johan. Ambos tenían clara la estrategia, cargar el juego atrás para agotar a Manci, y lo han conseguido en buena medida. Eso ha provocado también que Johan jugase con prisas y que cometa más errores. En la recta final, los ganadores han endosado un parcial de 8-1 y se han llevado el set con mayor facilidad (15-7).
Asimismo, Elaia Gogenola y Arai Lejardi han logrado la victoria en la semifinal de la Final Four de la Jai Alai League tras ganar en dos sets a Lur Lejardi y Oaia Otaño (15-7 y 15-11). Así, Arai se ha impuesto a Lur en el particular duelo entre hermanas.
El primer set se lo han llevado las favoritas, Elaia y Arai, a pesar del buen comienzo de Lur y Oaia. De hecho, la delantera markinarra y la zaguera mutrikuarra se han puesto 0-3 y 1-4 por delante. Pero ahí se les ha agotado la racha, y la pareja vizcaína ha remontado para irse al descanso ganando 8-5. De vuelta a la cancha no ha cambiado la tónica del encuentro, y Elaia y Arai no han perdonado, embolsándose el parcial por 15-7.
En el segundo set Lur y Oaia han puesto las cosas más difíciles a Elaia y Arai, pero no ha sido suficiente. La markinarra y la mutrikuarra siempre han ido por detrás en el marcador, a pesar de que han apretado más a sus rivales. Las vizcaínas han sido superiores, jugando con seriedad. Al final han ganado 15-11 el segundo set. Lur Lejardi ha realizado dos pasas consecutivas en su último saque, y dando al choque un final deslucido.
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