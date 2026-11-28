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Barandika-Basque vs Goitia-Oyhenard, Eusko Label Winter Serieseko seigarren jardunaldian
Barandikak eta Basquek Goitia-Oyhenard bikotea izango dute aurkari Eusko Label Winter Serieseko seigarren jardunaldian.
B multzoko sailkapenean, Barandika eta Basque bigarren postuan dira jokatutako partida bakarra irabazita. Goitia eta Oyhenard debutaria, aldiz, hirugarren postuan daude, hauek ere neurketa bakarra jokatuta, baina garaipenik gabe.
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