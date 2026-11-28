Barandika y Basque se enfrentarán a la pareja Goitia-Oyhenard en la sexta jornada del Eusko Label Winter Series.

En la clasificación del grupo B, Barandika y Basque ocupan la segunda posición tras ganar el único partido que han disputado, mientras que Goitia y el debutante Oyhenard ocupan la tercera posición, con un partido jugado y una derrota.