Eusko Label Winter Series
Último tanto del partido de semifinales Urreisti-Lopez vs. Olharan-Basque

Saludo entre Olharan y López al final del partido. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Urreisti-Lopez vs Olharan-Basque Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako neurketaren azken tantoa
Jean Olharan y Thibault Basque han ganado en dos sets (10-15 y 12-15) a Eñaut Urreisti y Imanol López en la última jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.

Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

