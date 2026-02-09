Último tanto del partido de semifinales Urreisti-Lopez vs. Olharan-Basque
Jean Olharan y Thibault Basque han ganado en dos sets (10-15 y 12-15) a Eñaut Urreisti y Imanol López en la última jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
El frontón Jai Alai de Gernika se despide del gran 'Mariscal', Imanol López
El zaguero de Zumaia ha remarcado que ha estado "más tranquilo de lo que pensaba". No obstante, ha reconocido que "el día ha sido un poco raro". "Estoy muy agradecido, empecé en Gernika y he terminado aquí, es muy bonito", ha subrayado.
Jean Olharan: "Estoy muy contento por Johan y espero que gane la final"
Johan jugará la final tras ganar Olharan y Basque a Urreisti y López en la despedida del zaguero de Zumaia
El delantero de Pau y el zaguero de Bidarte han sido muy superiores a la pareja guipuzcoana y han solventado el choque en dos sets (10-15 y 12-15).
Imanol López jugará su último partido en Gernika como profesional
El “Mariscal” anunció su retirada, por sorpresa, el pasado mes de octubre, en la presentación de la presente edición del Eusko Label Winter Series. El lunes, él y Urreisti se medirán a Olharan y Basque.
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia y Johan Sorozabal.
Lekerika: "Hoy hemos salido a darlo todo desde el principio, y hemos jugado un buen partido"
Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado con facilidad a Johan y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-8) en la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series. De esta manera, la pareja vizcaína ha logrado el billete para la final del 15 de febrero.
Goitia y Lekerika superan con claridad en dos sets a los hermanos Sorozabal y se plantan en la final
La pareja vizcaína ha conseguido el billete para la final tras superar a Johan y Gorka, que no han tenido su día, por 15-6 y 15-8.
Último tanto del partido de la liguilla de semifinales Goitia-Lekerika vs. Johan-Gorka
Goitia y Lekerika han ganado con facilidad a Johan y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-8) en la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series. De esta manera, la pareja vizcaína ha logrado el billete para la final del 15 de febrero.
Barandika: "Me operarán el jueves y tardaré al menos cuatro meses en recuperarme"
El delantero de Gernika ha reconocido que la lesión ha sido "un duro golpe", aunque ha confiado en que, como es "bastante cabezón", vuelva "bien" a las canchas, como ocurrió con la anterior lesión de rodilla.