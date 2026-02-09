Eusko Label Winter Series
El frontón Jai Alai de Gernika se despide del gran 'Mariscal', Imanol López

Imanol-Lopezi-omenaldia-Winter-Series
18:00 - 20:00

El zaguero de Zumaia, Imanol López, agradecido en el frontón Jai Alai de Gernika. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Imanol Lopezi omenaldi beroa egin diote Gernikako Jai Alai pilotalekuan, Eusko Label Winter Series txapelketan
author image

EITB

Última actualización

El zaguero de Zumaia ha remarcado que ha estado "más tranquilo de lo que pensaba". No obstante, ha reconocido que "el día ha sido un poco raro". "Estoy muy agradecido, empecé en Gernika y he terminado aquí, es muy bonito", ha subrayado.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

