Eusko Label Winter Series
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jean Olharan: "Estoy muy contento por Johan y espero que gane la final"

Jean-Olharan-Thibault-Basque-elkarrizketa
18:00 - 20:00
Jean Olharan y Thibault Basque, entrevistados por Ane Muruamendiaraz. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Jean Olharan eta Thibault Basqueri elkarrizketa Eñaut Urreistiri eta Imanol Lopezi bi jokotan irabazi ondoren Eusko Label Winter Serieseko finalerdietan
author image

EITB

Última actualización

Jean Olharan y Thibault Basque han ganado en dos sets (10-15 y 12-15) a Eñaut Urreisti y Imanol López en la última jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X