Eusko Label Winter Series
Último tanto del partido de la liguilla de semifinales Goitia-Lekerika vs. Johan-Gorka

Alex-Goitia-winter-series-finalerdiak
18:00 - 20:00
Alex Goitia. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Goitia-Lekerika vs Johan-Gorka Eusko Label Winter Series txapelketako finalaurreko ligaxkaren neurketako azken tantoa
author image

EITB

Última actualización

Goitia y Lekerika han ganado con facilidad a Johan y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-8) en la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series. De esta manera, la pareja vizcaína ha logrado el billete para la final del 15 de febrero.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

