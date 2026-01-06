WINTER SERIES 2025-2026

Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako ligaxkaren lehen jardunaldiko hiru tantorik onenak

Lekerika Winter Series
18:00 - 20:00
Unai Lekerika. Argazkia: Eraman

Azken eguneratzea

Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkaren lehen jardunaldiko tanto onenen protagonistak Alex Goitia, Eñaut Urreisti eta Unai Lekerika izan dira.

Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

