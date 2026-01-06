Winter Series 2025-2026
Los tres mejores tantos de la primera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series de 2025-2026

Lekerika Winter Series
18:00 - 20:00
Unai Lekerika. Foto: Eraman
Euskaraz irakurri: Bideoa: 2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkako lehen jardunaldiko hiru tantorik onenak

Última actualización

Los protagonistas de los mejores tantos de la primera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia, Eñaut Urreisti y Unai Lekerika.

Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

