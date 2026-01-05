Winter Series 2025-2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Polémico último tanto del partido Urreisti-López vs. Goitia-Lekerika de la liguilla de semifinales

Urreisti azken tanto polemikoan Winter Series finalerdiak
18:00 - 20:00
Urreisti en el último tanto del partido. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako lehen jardunaldiko Urreisti-Lopez vs Goitia-Lekerika partidako azken tanto polemikoa

Última actualización

Goitia y Lekerika han ganado a Urreisti y López en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el choque disputado en el frontón Jai Alai de Gernika.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X