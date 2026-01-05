Polémico último tanto del partido Urreisti-López vs. Goitia-Lekerika de la liguilla de semifinales
Goitia y Lekerika han ganado a Urreisti y López en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el choque disputado en el frontón Jai Alai de Gernika.
Goitia: "En directo me ha parecido que Urreisti toca la pelota"
Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.
La pareja vizcaína ha ganado en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) a la guipuzcoana en un final marcado por la polémica.
Los tres mejores tantos de la 10ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 10ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Jon Ibarluzea, Aritz Erkiaga y Thibault Basque.
El último tanto y las declaraciones de los ganadores del partido Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika
Ha sido el partido de despedida de Ariz Erkiaga y Jon Ibarluzea, que se han llevado la victoria en tres juegos (9-15, 15-14 y 5-3) ante Alex Goitia y Unai Lekerika, ya clasificados para semifinales.
Barandika y Basque logran el último billete para semifinales tras doblegar en dos sets a Urrutia y Del Río
Así, Barandika-Basque, Urreisti-López, Johan-Gorka y Goitia-Lekerika serán las parejas que se verán las caras en la liguilla de semifinales.
Barandika: "Era muy difícil ponerse a la pelota por la humedad, la pared izquierda estaba totalmente mojada"
Xabi Barandika y Thibault Basque han conseguido el último billete para las semifinales del Eusko Label Winter Series tras doblegar en dos sets (15-13 y 15-10) a Thomas Urrutia y Julen del Río en el frontón Jai Alai de Gernika.
Xabi Barandika y Thibault Basque han conseguido el último billete para las semifinales del Eusko Label Winter Series tras doblegar en dos sets (15-13 y 15-10) a Thomas Urrutia y Julen del Río en el frontón Jai Alai de Gernika.
Los tres mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Goixerri y Julen del Río.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.