Novena Jornada
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Último tanto y declaraciones de los ganadores del Urrutia-Del Río vs. Goixerri-Portet

Julen-del-Rio-arrastaka-Winter-Series
18:00 - 20:00

El zaguero Julen del Río se deliza intentando llevar a buena la última pelota del partido. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Bideo: Urrutia-Del Rio vs Goixerri-Portet Eusko Label Winter Series txapelketako bederatzigarren jardunaldiko azken tantoa eta irabazleen adierazpenak

Última actualización

El delantero de Mutriku y el zaguero occitano, que sustituía al lesionado Manci, han ganado 10-15, 15-11 y 4-5 a la pareja formada por el delantero de Donibane-Garazi y el zaguero de Vitoria-Gasteiz en un disputado encuentro.

Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X