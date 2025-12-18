Lesioa
Portetek Manci lesionatuaren tokia hartuko du Winter Serieseko 9. jardunaldian

Atzelari mutrikuarrak lesioa du abdomenean eta gaur egingo dizkiote probak. Honenbestez, Portetek, Goixerrirekin batera, partida garrantzitsua jokatuko du astelehenean Urrutia eta Del Rioren aurka.

Jerome Portet puntista zaguero winter series

Jerome Portet atzelari frantziarra (Pamiers, 1995). Argazkia:Eraman!

Azken eguneratzea

Mikel Mancisidor (Mutriku, 1999) atzelari gipuzkoarrak ezin izango du jokatu, Eusko Label Winter Series txapelketari dagokion 9. jardunaldia. Mutrikuarrak lesioa du abdomenean eta gaur egingo dizkiote probak, Eraman enpresak jakitera eman duenez.

Bera ordezkatzeko, Jerome Portet (Pamiers, 1995) aukeratu du Jai Alai Leaguek.

Frantziarra esperientzia handiko atzelaria da, Slam mailako garaipenak ere baditu eta Goixerrirekin batera, partida garrantzitsua jokatuko du astelehenean Urrutia eta Del Rioren aurka.

Izan ere, B multzoko partida horrek eragin zuzena izango du Barandika eta Basque bikotearen aukeretan, bai emaitzak eta baita tanto kopuruak ere.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

