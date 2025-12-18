Portetek Manci lesionatuaren tokia hartuko du Winter Serieseko 9. jardunaldian
Atzelari mutrikuarrak lesioa du abdomenean eta gaur egingo dizkiote probak. Honenbestez, Portetek, Goixerrirekin batera, partida garrantzitsua jokatuko du astelehenean Urrutia eta Del Rioren aurka.
Mikel Mancisidor (Mutriku, 1999) atzelari gipuzkoarrak ezin izango du jokatu, Eusko Label Winter Series txapelketari dagokion 9. jardunaldia. Mutrikuarrak lesioa du abdomenean eta gaur egingo dizkiote probak, Eraman enpresak jakitera eman duenez.
Bera ordezkatzeko, Jerome Portet (Pamiers, 1995) aukeratu du Jai Alai Leaguek.
Frantziarra esperientzia handiko atzelaria da, Slam mailako garaipenak ere baditu eta Goixerrirekin batera, partida garrantzitsua jokatuko du astelehenean Urrutia eta Del Rioren aurka.
Izan ere, B multzoko partida horrek eragin zuzena izango du Barandika eta Basque bikotearen aukeretan, bai emaitzak eta baita tanto kopuruak ere.
