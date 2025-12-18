Alt foto
Manci, lesionado, será sustituido por Portet en la novena jornada del Eusko Label Winter Series

El zaguero de Mutriku sufre una lesión abdominal y hoy le han realizado una prueba médica. El zaguero francés y Goixerri se enfrentan el lunes a Urrutia y Del Rio, encuentro relativo al Grupo B del Winter Series.
Jerome Portet puntista zaguero winter series

El zaguero francés Jérôme Portet (Pamiers, 1995). Imagen: Jai Alai League

Euskaraz irakurri: Mikel Mancisidor Manci, lesionatuta, Jerome Portetek ordezkatuko du Eusko Label Winter Serieseko bederatzigarren jardunaldian

Última actualización

Mikel Mancisidor (Mutriku, 1999) causará baja en la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series. El zaguero guipuzcoano sufre una lesión abdominal y hoy le han realizado una prueba médica, según ha informado la empresa Eraman.

Para sustituirle, Jai Alai League ha apostado por Jérôme Portet (Pamiers, 1995) un zaguero con experiencia y que cuenta con victorias de categoría Slam en la Liga.

El zaguero francés y Goixerri se enfrentan el lunes a Urrutia y Del Rio, encuentro relativo al Grupo B del Winter Series.

Se trata de un partido de suma importancia, sobre todo, para Barandika y Basque. El resultado y tanto-average del lunes pueden condicionar a Barandika y Basque de cara a la clasificación para la liguilla de semifinales.

 

