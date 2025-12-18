Mikel Mancisidor (Mutriku, 1999) causará baja en la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series. El zaguero guipuzcoano sufre una lesión abdominal y hoy le han realizado una prueba médica, según ha informado la empresa Eraman.

Para sustituirle, Jai Alai League ha apostado por Jérôme Portet (Pamiers, 1995) un zaguero con experiencia y que cuenta con victorias de categoría Slam en la Liga.

El zaguero francés y Goixerri se enfrentan el lunes a Urrutia y Del Rio, encuentro relativo al Grupo B del Winter Series.

Se trata de un partido de suma importancia, sobre todo, para Barandika y Basque. El resultado y tanto-average del lunes pueden condicionar a Barandika y Basque de cara a la clasificación para la liguilla de semifinales.