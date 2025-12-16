2025-2026KO WINTER SERIES

Gorde
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko hiru tanto onenak

Eñaut Urreistik egin du tantorik onena, Winter Seriesen.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Thomas Urrutiak, Julen del Riok eta Eñaut Urreistik egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 8. jardunaldiko tantorik onenak.

Jai Alai League Zesta-punta Eusko Label Winter Series Pilota

