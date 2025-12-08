Cesta punta
Goitia y Lekerika: ''Contentos, estamos en semifinales''

ALEX GOITIAREN ETA UNAI LEKERIKAREN ADIERAZPENAK, WINTER SERIESEN.
18:00 - 20:00
Alex Goitia y Unai Lekerika. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Goitia eta Lekerika: ''Pozik, finalerdietan gaude''
author image

EITB

Última actualización

Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado, este lunes, en el Eusko Label Winter Series, ante Ludovic Laduche y Jon Zabala, y, de esta manera, se han clasificado para la liguilla semifinal del campeonato. 

Pelota Cesta punta Jai Alai League Eusko Label Winter Series

