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Goiuri Zabaleta: “No he hecho un buen partido, pero la cuestión era ganar”

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Goiuri Zabaleta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Goiuri Zabaleta: “Kale edo bale jokatu dut gehienbat; irabaztea zen kontua nolanahi ere”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Goiuri Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai y ha ganado por 18-14 a Itsaso Erasun al 4 y medio. El partido ha sido apretado y el cansancio ha condicionado a ambas pelotaris. "Se trataba de ganar" y así lo ha hecho el leitzarra.

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