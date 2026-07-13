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Arrillaga: “Hemos ganado un punto de oro”

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Miriam Arrillaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arrillaga: “Urrezko puntua irabazi dugu gaur”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado por 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. Aldai ha comentado que le ha costado adaptarse a las medidas de la cancha, pero al final ha hecho el último tanto del partido consiguiendo así un “punto de oro”.

Plazandreak Mujeres deportistas Miriam Arrillaga Pelota a mano Amaia Aldai Pelota

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