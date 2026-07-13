La delantera navarra y la zaguera riojana, con gerriko azul, han saltado a la cancha mejor que la pareja colorada, y se han adelantado en el marcador (2-6). El partido ha tenido un comienzo rápido, pero luego se ha endurecido notablemente. La delantera vizcaína y la zaguera guipuzcoana han hecho tanto y han cambiado la pelota. Entonces ha llegado la fase más igualada del encuentro, con empates a seis, siete y ocho. Sin embargo, las pelotaris de Dima y Usurbil han llegado al ecuador del choque antes que sus rivales (12-9).

En la segunda mitad del encuentro las coloradas han estado más acertadas, mientras que las azules han cometido más errores. Así, Aldai y Arrillaga han logrado abrir brecha en el luminoso (16-10). Además, en el tramo final la tendencia no ha cambiado, y tanto la vizcaína como la guipuzcoana han logrado la máxima ventaja del partido. Al final, se han impuesto 22-13, con un partido serio. En total, las cuatro pelotaris han cruzado 509 pelotazos a buena. Aldai ha finalizado 11 tantos, mientras que su rival, Salsamendi, sólo ha terminado dos. Además, la delantera vizcaína ha acabado el partido con menos errores que la navarra, y en la zaga se ha repetido el mismo patrón.

Zabaleta consigue el punto en un duro choque

A continuación, en el partido del cuatro y medio, Goiuri Zabaleta ha ganado 18-14 a la Itxaso Erasun. Ambas han jugado un buen partido, muy peleado y apretado hasta el tramo final. La navarra y la guipuzcoana han terminado el encuentro muy cansadas. Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai con problemas de manos.