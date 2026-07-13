La pareja Aldai-Arrillaga se impone a Salsamendi y Capellán, mientras que Zabaleta hace lo propio con Erasun
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga se han impuesto 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán en la segunda jornada del programa Plazandreak disputado en el frontón La Esperanza de Bilbao.
La delantera navarra y la zaguera riojana, con gerriko azul, han saltado a la cancha mejor que la pareja colorada, y se han adelantado en el marcador (2-6). El partido ha tenido un comienzo rápido, pero luego se ha endurecido notablemente. La delantera vizcaína y la zaguera guipuzcoana han hecho tanto y han cambiado la pelota. Entonces ha llegado la fase más igualada del encuentro, con empates a seis, siete y ocho. Sin embargo, las pelotaris de Dima y Usurbil han llegado al ecuador del choque antes que sus rivales (12-9).
En la segunda mitad del encuentro las coloradas han estado más acertadas, mientras que las azules han cometido más errores. Así, Aldai y Arrillaga han logrado abrir brecha en el luminoso (16-10). Además, en el tramo final la tendencia no ha cambiado, y tanto la vizcaína como la guipuzcoana han logrado la máxima ventaja del partido. Al final, se han impuesto 22-13, con un partido serio. En total, las cuatro pelotaris han cruzado 509 pelotazos a buena. Aldai ha finalizado 11 tantos, mientras que su rival, Salsamendi, sólo ha terminado dos. Además, la delantera vizcaína ha acabado el partido con menos errores que la navarra, y en la zaga se ha repetido el mismo patrón.
Zabaleta consigue el punto en un duro choque
A continuación, en el partido del cuatro y medio, Goiuri Zabaleta ha ganado 18-14 a la Itxaso Erasun. Ambas han jugado un buen partido, muy peleado y apretado hasta el tramo final. La navarra y la guipuzcoana han terminado el encuentro muy cansadas. Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai con problemas de manos.
La zaguera de Zizurkil ha comenzado el choque más enchufada, y se ha puesto 2-6 por delante en el marcador, pero la delantera de Leitza la ha atrapado (6-6) y la ha pasado. Sin embargo, Erasun nunca se ha resignado y ha seguido luchando. Así, ha habido muchos empates a lo largo del partido, así como numerosos tantos disputados. Muchas veces las dos pelotaris han tenido bastante con poder golpear el siguiente pelotazo.
La balanza se ha desequilibrado en el tramo final, y pequeños detalles han decidido el choque. La navarra ha estado más fina de esos últimos tantos, y se ha llevado la victoria.
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Goiuri Zabaleta: “No he hecho un buen partido, pero la cuestión era ganar”
Goiuri Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai y ha ganado por 18-14 a Itsaso Erasun al 4 y medio. El partido ha sido apretado y el cansancio ha condicionado a ambas pelotaris. "Se trataba de ganar" y así lo ha hecho el leitzarra.
Arrillaga: “Hemos ganado un punto de oro”
Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado por 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. Aldai ha comentado que le ha costado adaptarse a las medidas de la cancha, pero al final ha hecho el último tanto del partido consiguiendo así un “punto de oro”.
La pareja Arrizabalaga-Bergara y Gaminde se imponen en la primera jornada
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