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La pareja Aldai-Arrillaga se impone a Salsamendi y Capellán, mientras que Zabaleta hace lo propio con Erasun

En el choque de parejas, Amaia Aldai y Miriam Arrillaga han ganado 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán. A continuación, en un apretado partido de cuatro y medio, Goiuri Zabaleta ha vencido a Itxaso Erasun (18-14).
Zabaleta-Erasun-Plazandreak

Saludo entre Goiuri Zabaleta y Itxaso Erasun tras el duro partido. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Aldai-Arrillaga bikoteak Salsamendi eta Capellan hartu ditu mendean, eta Zabaleta Erasuni nagusitu zaio
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Amaia Aldai y Miriam Arrillaga se han impuesto 22-13 a Laia Salsamendi y Andrea Capellán en la segunda jornada del programa Plazandreak disputado en el frontón La Esperanza de Bilbao.

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Miriam Arrillaga
18:00 - 20:00
Arrillaga: "Hemos ganado un punto de oro"

La delantera navarra y la zaguera riojana, con gerriko azul, han saltado a la cancha mejor que la pareja colorada, y se han adelantado en el marcador (2-6). El partido ha tenido un comienzo rápido, pero luego se ha endurecido notablemente. La delantera vizcaína y la zaguera guipuzcoana han hecho tanto y han cambiado la pelota. Entonces ha llegado la fase más igualada del encuentro, con empates a seis, siete y ocho. Sin embargo, las pelotaris de Dima y Usurbil han llegado al ecuador del choque antes que sus rivales (12-9).

En la segunda mitad del encuentro las coloradas han estado más acertadas, mientras que las azules han cometido más errores. Así, Aldai y Arrillaga han logrado abrir brecha en el luminoso (16-10). Además, en el tramo final la tendencia no ha cambiado, y tanto la vizcaína como la guipuzcoana han logrado la máxima ventaja del partido. Al final, se han impuesto 22-13, con un partido serio. En total, las cuatro pelotaris han cruzado 509 pelotazos a buena. Aldai ha finalizado 11 tantos, mientras que su rival, Salsamendi, sólo ha terminado dos. Además, la delantera vizcaína ha acabado el partido con menos errores que la navarra, y en la zaga se ha repetido el mismo patrón.

Zabaleta consigue el punto en un duro choque

A continuación, en el partido del cuatro y medio, Goiuri Zabaleta ha ganado 18-14 a la Itxaso Erasun. Ambas han jugado un buen partido, muy peleado y apretado hasta el tramo final. La navarra y la guipuzcoana han terminado el encuentro muy cansadas. Zabaleta ha sustituido a Madalen Etxegarai con problemas de manos.

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Goiuri Zabaleta
18:00 - 20:00
Zabaleta: "No he hecho un buen partido, pero la cuestión era ganar"

La zaguera de Zizurkil ha comenzado el choque más enchufada, y se ha puesto 2-6 por delante en el marcador, pero la delantera de Leitza la ha atrapado (6-6) y la ha pasado. Sin embargo, Erasun nunca se ha resignado y ha seguido luchando. Así, ha habido muchos empates a lo largo del partido, así como numerosos tantos disputados. Muchas veces las dos pelotaris han tenido bastante con poder golpear el siguiente pelotazo.

La balanza se ha desequilibrado en el tramo final, y pequeños detalles han decidido el choque. La navarra ha estado más fina de esos últimos tantos, y se ha llevado la victoria.

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