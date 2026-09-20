TORNEO SAN MATEO
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Larrazabal e Iztueta logran una gran victoria ante Zabala y Rezusta en el Adarraga (10-22)

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Martxel Iztueta - Iker Larrazabal. San Mateo torneoa.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Larrazabalek eta Iztuetak garaipen handia lortu dute Zabala eta Rezustaren kontra Adarragan (10-22)
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Última actualización

Iker Larrazabal y Martxel Iztueta han derrotado por 10-22 a Javi Zabala y Beñat Rezusta este domingo en el frontón Adarraga de Logroño y suman así un importante punto para poder alcanzar la final del torneo San Mateo. 

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