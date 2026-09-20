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Larrazabal e Iztueta logran una gran victoria ante Zabala y Rezusta en el Adarraga (10-22)
Iker Larrazabal y Martxel Iztueta han derrotado por 10-22 a Javi Zabala y Beñat Rezusta este domingo en el frontón Adarraga de Logroño y suman así un importante punto para poder alcanzar la final del torneo San Mateo.
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