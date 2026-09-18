San Mateo
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Larrazabal e Iztueta participarán en el torneo San Mateo (3-22)

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Larrazabal eta Iztueta San Mateoetan
18:00 - 20:00
Larrazabal e Iztueta. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Larrazabalek eta Iztuetak hartuko dute parte San Mateoetan, Artola eta Albisu jipoituta (3-22)
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Última actualización

Larrazabal e Iztueta han derrotado por 3-22 a Artola y Albisu en la eliminatoria del Torneo San Mateo. Han estado muy por encima de sus rivales, y se medirán el domingo a Zabala y Rezusta.

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