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Larrazabal e Iztueta participarán en el torneo San Mateo (3-22)
Larrazabal e Iztueta han derrotado por 3-22 a Artola y Albisu en la eliminatoria del Torneo San Mateo. Han estado muy por encima de sus rivales, y se medirán el domingo a Zabala y Rezusta.
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