MASTERS CAIXABANK
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Larrazabal y Zabaleta suman su primer punto en Estella (20-22)

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Larrazabal eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Larrazabal y Zabaletai ganan en Estella.
Euskaraz irakurri: Larrazabalek eta Zabaletak bere lehen puntua eskuratu dute Lizarran (20-22)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Larrazabal y Zabaleta suman su primer punto en el Masters Caixabank tras ganar 20-22 a Etxeberria e Iztueta en Estella. Peio Etxeberria ha sustituido a Javier Zabala.

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