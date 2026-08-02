Larrazabal y Zabaleta suman su primer punto en Estella (20-22)
Larrazabal y Zabaleta suman su primer punto en el Masters Caixabank tras ganar 20-22 a Etxeberria e Iztueta en Estella. Peio Etxeberria ha sustituido a Javier Zabala.
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Elordi y Mariezkurrena dominan ante Altuna e Imaz (6-22)
Elordi y Mariezkurrena han superado con holgura a Altune e Imaz (6-22) en la tercera jornada del Masters CaixaBank, logrando así dos de dos en victorias y situándose en la segunda posición de la clasificación.
Aitor Elordi será el único vizcaíno en el torneo de Aste Nagusia de Bilbao
El torneo se disputará en tres días, los días 25 y 26 de agosto las semifinales y el 28 la final. En la primera semifinal se enfrentarán las parejas de Aspe Altuna-Rezusta contra los ganadores del año pasado, Elordi-Zabaleta, mientras que en la rama de Baiko competirán por el billete para la final las parejas Artola-Mariezkurrena y Laso-Iztueta.
Laso y Martija remontan y vencen por 22-19 a Larrazabal y Zabaleta en Luzaide
La pareja navarra ha sumado su primer punto en el Masters CaixaBank tras dar la vuelta al encuentro. Pese al dominio inicial de los azules (13-17), la solidez de Martija y el acierto final de Laso han sellado la victoria en un duro partido de 81 minutos.
El Torneo Ciudad de San Sebastián adelanta sus fechas para coincidir con la Aste Nagusia donostiarra
Laso-Iztueta disputarán el 11 de agosto la primera semifinal frente a Peña II-Mariezkurrena II y el 12 de agosto será el turno para la segunda semifinal en la que se encontrarán Ezkurdia-Zabaleta con Altuna III-Rezusta. La final tendrá lugar el 14 de agosto.
Artola y Rezusta suman su primer punto (17-22)
En Barakaldo, Artola y Rezusta han sumado su primer punto en el Masters Caixabank tras ganar 17-22 a Ezkurdia y Albisu. En Otxandio también han disputado el festival. Elordi y Mariezkurrena se han impuesto 22-18 a Larrazabal y Zabaleta.
Leitza se impone a Hernani en la gran final del Interpueblos (2-1)
Leitza se ha proclamado campeona del Interpueblos de pelota tras imponerse en la final a Hernani (2-1). Ha sido una eliminatoria muy igualada, que no se ha decidido hasta el tercer y definitivo partido.
Altuna e Imaz no han sido rivales para Etxeberria e Iztueta (6-22)
Etxeberria e Iztueta han dominado con comodidad a Altuna e Imaz en el primer partido del Masters CaixaBank 2026. No ha habido partido y, con una tacada inicial de 10 tantos, los azules han encarrilado el encuentro con rapidez, gracias a un gran Iztueta.
Laso-Albisu, Larrazabal-Mariezkurrena, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán el Torneo de La Blanca
Así, los actuales campeones del Campeonato de Parejas, Laso-Albisu, se enfrentarán el 5 de agosto a el último binómio, Larrazabal-Mariezkurrena, que se llevó el torneo vitoriano. Al día siguiente, el 6 de agosto, en la rama de Aspe, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán la otra plaza de la final.
¡Laso-Iztueta, campeones del parejas de Sanfermines!
Unai Laso y Martxel Iztueta son los campeones de Parejas del torneo San Fermín tras superar a Peio Etxeberria y a José Javier Zabaleta por 22-19. Ha sido una final apretada y complicada, pero en la segunda parte los colorados han sido superiores. Laso ha realizado así un torneo redondo de San Fermín habiendo ganado el 4 y medio y el Campeonato de Parejas.