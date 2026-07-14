TORNEO SAN FERMÍN
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¡Laso-Iztueta, campeones del parejas de Sanfermines!

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ONA SF Laso-Iztueta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laso-Iztueta, Binakako txapeldunak!
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KIROLAK EITB

Última actualización

Unai Laso y Martxel Iztueta son los campeones de Parejas del torneo San Fermín tras superar a Peio Etxeberria y a José Javier Zabaleta por 22-19. Ha sido una final apretada y complicada, pero en la segunda parte los colorados han sido superiores. Laso ha realizado así un torneo redondo de San Fermín habiendo ganado el 4 y medio y el Campeonato de Parejas.

Pelota Pelota a mano Unai Laso Martxel Iztueta Peio Etxeberria Jose Javier Zabaleta Otras competiciones de pelota a mano

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