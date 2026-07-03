Torneo San Fermín
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Laso y Altuna jugarán la final del 4 y Medio de Sanfermines

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18:00 - 20:00
Altuna y Laso. Montaje: EITB
Euskaraz irakurri: Lasok eta Altunak jokatuko dute Sanferminetako 4 t’erdiko finala
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KIROLAK EITB

Última actualización

Unai Laso y Jokin Altuna se han clasificado para la final del Torneo San Fermín del 4 y Medio. En la primera semifinal, Laso ha derrotado a la Peña II por 22-6. Ha jugado mucho más y se ha impuesto con holgura. En la segunda, Altuna parecía dominar el juego, pero al final ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Zabala por 22-17.

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