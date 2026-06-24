Torneo San Fermín
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Zabala se impone a Darío en un partido muy duro y accede a cuartos (22-21)

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Dario-Zabala-San-Fermin-lau-terdikoa
18:00 - 20:00
Darío Gómez y Javi Zabala se salunda, exhaustos, tras el duro partido. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Javi Zabala-Dario Gomez partidaren laburpena (22-21) Lau t 'erdiko San Fermin Torneoko final-zortzirenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

El frontón Astelena de Eibar ha acogido el choque tras cinco meses de inactividad. Ambos pelotaris han cruzado 341 pelotazos en 63 minutos de un choque muy competido. El campeón manomanista ganaba 21-18, pero al final ha sido Zabala el que ha llegado a al cartón 22. Los dos pelotaris han terminado exhaustos. Javi Zabala se medirá a Joseba Ezkurdia en cuartos de final.

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Iker Salaberria se ha clasificado para los octavos de final del Torneo San Fermín tras derrotar por 10-22 a Aitor Elordi. El navarro ha sido superior desde el principio, y ha logrado una ventaja de 1-16; aunque Elordi ha intentado acercarse en el marcador, no ha conseguido más que acortar distancias. Salaberria disputará el jueves la eliminatoria de octavos de final en el frontón de Hernani, donde se enfrentará a Peio Etxeberria.

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