Salaberria está en octavos de final tras imponerse con autoridad al Elordi (10-22)
Iker Salaberria se ha clasificado para los octavos de final del Torneo San Fermín tras derrotar por 10-22 a Aitor Elordi. El navarro ha sido superior desde el principio, y ha logrado una ventaja de 1-16; aunque Elordi ha intentado acercarse en el marcador, no ha conseguido más que acortar distancias.
Salaberria disputará el jueves la eliminatoria de octavos de final en el frontón de Hernani, donde se enfrentará a Peio Etxeberria.
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Jaka vence a Artola con 12 tantos consecutivos (22-10)
Erik Jaka ha derrotado por 22-10 a Iñaki Artola en los octavos de final del torneo San Fermín. El pelotari de Baiko ha logrado la victoria con 12 tantos consecutivos para pasar a la siguiente ronda.
Darío, a octavos de final de los sanfermines tras derrotar a Alberdi II (22-16)
Darío Gómez pasa a octavos de final del Torneo San Fermín tras derrotar a Unai Alberdi por 22-16. El partido ha comenzado bastante igualado, pero luego el campeón Manomanista ha demostrado su veteranía y se enfrentará a Zabala en la siguiente ronda.
Gaminde, Carregal y Azketa-Bernaola dominan en Zumarraga
Este domingo se han disputado en Zumarraga las finales de mano del Torneo Euskal Herritik Mundura AMPO. En categoría femenina, Gaminde se ha impuesto con claridad a Arrizabalaga por 2-10 y 4-10. En la final masculina, Carregal ha derrotado a Irribarria por 8-10 y 3-10. Por su parte, en la competición por parejas, Azketa y Bernaola se han proclamado campeones tras vencer a Etxebarria y Elorz en un encuentro muy igualado, por 10-4 y 10-9.
Jaka vence a Amiano gracias a su experiencia (22-17)
Erik Jaka y Unai Amiano han medido sus fuerzas en Orozko, en los dieciseisavos de final del Torneo San Fermín del Cuatro y Medio. Aunque el joven Amiano ha plantado cara y ha tratado de acercarse en el marcador, Jaka ha sabido aprovechar su experiencia y ha acabado llevándose la victoria por 22-17.
Euskal selekzioa: “Hay ocho oros en juego y nuestro objetivo es ganar los ocho"
Argentina acoge del 6 al 12 de abril el XI Campeonato del Mundo absoluto de pelota. Este viernes se ha presentado en Abadiño el grupo de 22 pelotaris que integran la expedición de la Euskal selekzioa y que aspira a lo máximo en todas las modalidades.
Enara Gaminde: "He cumplido un sueño al representar a Euskal Herria y llevarlo a lo más alto"
Enara Gaminde ha ganado dos txapelas en la Liga de las Naciones. Diez minutos después de imponerse en la final manomanista volvió a salir a la cancha junto a Olatz Arrizabalaga, y se hicieron con la txapela por parejas. Pero las finales femeninas de mano no fueron oficiales.
La Euskal Selekzioa inicia la Liga de Naciones con dos victorias
En pelota, Arrizabalaga y Gaminde han derrotado a Zabaleta y Capella (selección española) en el primer partido de parejas femenino (4-10 y 6-10). En pala corta, en cambio, Gaubeka e Imanol han derrotado a Francia en tres sets (14-15, 15-12 y 3-10).
Jaka e Iztueta, campeones del Torneo San Mateo
Jaka e Iztueta han ganado 18-22 a Altuna y Ezkurdia en la final del Torneo San Mateo. La primera mitad del partido ha sido muy igualada, pero a partir de ahí la pareja azul ha sido superior.
Altuna y Ezkurdia, a la final del Torneo San Mateo pisando fuerte (22-8)
Altuna y Ezkurdia se han impuesto por 22-8 a Peña II y Salaverri II en la semifinal del Torneo San Mateo, en un partido poco vistoso que los rojos han resuelto con demasiada facilidad.