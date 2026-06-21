Salaberria está en octavos de final tras imponerse con autoridad al Elordi (10-22)

Iker Salaberria se ha clasificado para los octavos de final del Torneo San Fermín tras derrotar por 10-22 a Aitor Elordi. El navarro ha sido superior desde el principio, y ha logrado una ventaja de 1-16; aunque Elordi ha intentado acercarse en el marcador, no ha conseguido más que acortar distancias.

Salaberria disputará el jueves la eliminatoria de octavos de final en el frontón de Hernani, donde se enfrentará a Peio Etxeberria.