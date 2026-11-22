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Zabala: “Aquí no consuela nada, me he visto campeón de la mitad para delante”
Javi Zabala expresa su dolor tras la derrota, señalando que el segundo puesto no ofrece consuelo y que llegó a verse campeón durante el desarrollo del encuentro.
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