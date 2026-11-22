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El cansancio ha hecho mella en Etxeberria y Zabala
Euskaraz irakurri: Nekeak min egin die Etxeberriari eta Zabalari
La final del Cuatro y Medio ha sido muy disputada, con muchos tantos largos y demasiados pelotazos en algunos casos. Eso he hecho que, en varios momentos, a los finalistas se les viera muy cansados.
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