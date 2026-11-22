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La final de los botilleros: “Estamos en el partido, Javier"
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberria eta Javi Zabalaren botileroak lau t 'erdiko finalean
Tanto el navarro como el riojano han recibido los ánimos y los consejos de sus respectivos botilleros durate todo el partido, en una final durísima en la que se han vaciado tanto mental como físicamente.
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