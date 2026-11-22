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Gran ambiente en las gradas del Frontón Bizkaia
Euskaraz irakurri: Giro ederra izan da Bizkaia pilotalekuko harmailetan
Numerosos aficionados de Zenotz y Nájera se han acercado al frontón Bizkaia con ganas de animar a los finalistas. Los altibajos del partido se han reflejado claramente en los rostros y los ánimos de las gradas.
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