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Jorge Nagore: “Si los dos juegan como saben, se podrá ver un buen partido”
El tres veces campeón del Cuatro y Medio prevé una final muy equilibrada este domingo en Bilbao y destaca la “izquierda privilegiada” de Peio Etxeberria frente a un difícil Javi Zabala.
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