¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Peio Etxeberria se impone con claridad a Ander Murua en Tafalla (22-13)
La primera parte del partido ha estado muy igualada pero, tras el empate a 13 tantos, Peio Etxeberria no ha dado opción a su rival y se ha llevado la victoria con nueve tantos de una tacada.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Calendario y resultados del Campeonato del Cuatro y Medio de 2026
EN DIRECTO
Hace min.
Las entradas para la final del Cuatro y Medio, este viernes a la venta
EN DIRECTO
Hace min.
Ander Murua, la sorpresa del Cuatro y Medio: “Jugar en primera tiene más exposición, ese es el mayor cambio"
EN DIRECTO
Hace min.
Zabala sorprende con un gran victoria ante Altuna III (15-22)
EN DIRECTO
Hace min.
Peña da un recital ante Laso (11-22)
EN DIRECTO
Hace min.
Peio Etxeberria celebra su cumpleaños con una gran victoria (19-22)
EN DIRECTO
Hace min.
Peña II logra el último billete a cuartos tras dar una exhibición y apabullar a Artola (4-22)
EN DIRECTO
Hace min.
Murua jugará con los mejores la liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio
EN DIRECTO
Hace min.
Laso vence a Jaka y logra el pase a la liguilla del Cuatro y Medio (10-22)
Cargar más