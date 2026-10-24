Cuatro y Medio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Peio Etxeberria se impone con claridad a Ander Murua en Tafalla (22-13)

Publicidad
Peio Etxeberria Ander Murua
18:00 - 20:00
Peio Etxeberria celebra su victoria ante Murua. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberriak garaipena lortu du Ander Muruaren aurka Lau t 'erdiko final-laurdenetan
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

La primera parte del partido ha estado muy igualada  pero, tras el empate a 13 tantos, Peio Etxeberria no ha dado opción a su rival y se ha llevado la victoria con nueve tantos de una tacada. 

Cuatro y Medio Pelota a mano Peio Etxeberria Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X