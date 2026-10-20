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Ander Murua, la sorpresa del Cuatro y Medio: “Jugar en primera tiene más exposición, ese es el mayor cambio"
Ander Murua está siendo, sin duda, la sorpresa de este año en el Campeonato del Cuatro y Medio. El pelotari de Arrasate entró en la liguilla tras sustituir a Dario y vencer en la eliminatoria a Senar. No conforme con ello, se estrenó con victoria ante Elordi y quiere seguir soñando.
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