Javi Zabala se ha impuesto 15-22 a Jokin Altuna este domingo en el frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz y suma así su primer punto en la liguilla de cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. El pelotari de Amezketa ha contado con una ventaja de ocho tantos, pero el riojano ha logrado el empate antes del primer descanso, y después ha sido superior a su rival.