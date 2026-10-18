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Zabala sorprende con un gran victoria ante Altuna III (15-22)
Euskaraz irakurri: Javi Zabalak Jokin Altuna garaitu du
Javi Zabala se ha impuesto 15-22 a Jokin Altuna este domingo en el frontón Ogueta de Vitoria-Gasteiz y suma así su primer punto en la liguilla de cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. El pelotari de Amezketa ha contado con una ventaja de ocho tantos, pero el riojano ha logrado el empate antes del primer descanso, y después ha sido superior a su rival.
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