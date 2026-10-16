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Peio Etxeberria celebra su cumpleaños con una gran victoria (19-22)
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberriak garaipen handi batekin ospatu du urtebetetzea (19-22)
Peio Etxeberria ha ganado 19-22 a Joseba Ezkurdia en el primer partido de cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. Le ha tocado ir por detrás al vigente campeón, pero en los últimos tantos lo ha dado todo para llevarse la victoria.
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