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Murua jugará con los mejores la liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio
Euskaraz irakurri: Muruak Lau t’erdiko final-laurdenetako ligaxka jokatuko du
Ander Murua, que sustituye al lesionado Darío Gómez en el Campeonato del Cuatro y Medio, no ha desaprovechado la oportunidad y se ha impuesto 10-22 a Beñat Senar en la eliminatoria disputada este domingo en Lekunberri para meterse en la liguilla de cuartos de final.
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