CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO
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Murua jugará con los mejores la liguilla de cuartos de final del Cuatro y Medio

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Ander Murua. Lau t'erdikoa.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Muruak Lau t’erdiko final-laurdenetako ligaxka jokatuko du
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Última actualización

Ander Murua, que sustituye al lesionado Darío Gómez en el Campeonato del Cuatro y Medio, no ha desaprovechado la oportunidad y se ha impuesto 10-22 a Beñat Senar en la eliminatoria disputada este domingo en Lekunberri para meterse en la liguilla de cuartos de final

Pelota Pelota a mano Cuatro y Medio

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