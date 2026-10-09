Cuatro y Medio

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Elordi ha tenido que dar todo para derrotar a Larrazabal en el estreno del Cuatro y Medio (22-20)

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Aitor Elordi
18:00 - 20:00
Aitor Elordi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Elordik dena eman behar izan du Larrazabal garaitzeko Lau t'erdikoaren estreinuko partidan (22-20)
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Última actualización

Aitor Elordi e Iker Larrazabal han jugado un emocionante partido en Ezkurdi para pasar a cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio, un partido muy intenso, con los dos pelotaris parejos en todo momento e intercambiando tantos, pero al final se ha impuesto el pelotari de Aspe (22-20).

Cuatro y Medio Iker Larrazabal Pelota a mano Pelota Aitor Elordi

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