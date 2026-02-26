ESKU-PILOTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Emakume Master Cupek 10 urte bete ditu

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Emakume Master Cup zirkuituaren aurkezpena egin dute Arrasateko Amaia Antzokian. Emakumenzkoen pilotan mugarri izan den honek, 10.urteurrena ospatu du ekitaldian, baita denbora honetan guztian eman dituen urrats sendoak azpimarratu ere.

Emakume kirolariak Esku-pilota Pilota Emakume Master Cup

Zure interesekoa izan daiteke

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Emakume Master Cup Binakako txapelketa, zazpi bikote martxoaren 22ko finalean banatuko diren txapelen bila

Ostiral honetan, Etxebarrin, eta igandean, Sopelan, hasiera emango zaio binakako txapelketari. Alize Sagardui 14 urteko goizuetarrak debuta egingo du Enara Gaminde txapeldunarekin bikotea osatuz. Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara iazko txapeldunordeek elkarrekin jokatuko dute aurten ere. Gainerako bikoteak Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun eta Etxegarai-Capellan izango dira.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X