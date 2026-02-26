PELOTA A MANO
Se cumplen 10 años de Emakume Master Cup

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Emakume Master Cupek 10 urte bete ditu
EITB

Han presentado el circuito Emakume Master Cup en el Amaia Antzokia de Arrasate. En el evento, este hito en la pelota femenina ha celebrado su 10º aniversario y donde han subrayado los pasos que ha dado durante todo este tiempo.

Mujeres deportistas Pelota a mano Pelota Emakume Master Cup

Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo

Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas.  El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.

