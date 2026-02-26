Se cumplen 10 años de Emakume Master Cup
Han presentado el circuito Emakume Master Cup en el Amaia Antzokia de Arrasate. En el evento, este hito en la pelota femenina ha celebrado su 10º aniversario y donde han subrayado los pasos que ha dado durante todo este tiempo.
Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo
Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas. El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.
Enara Gaminde tras hacer historia: "Asimilar lo que he conseguido no es fácil, intentaré celebrarlo un poco más"
La zaguera de Laukiz ha acudido a la cita con EITB después de hacer un examen que tenía esta mañana. Es la primera pelotari en ganar el acotado y el parejas el mismo año. No han sido las únicas txapelas de este 2025 redondo.
Enara Gaminde, campeona del Cuatro y Medio (22-10)
La pelotari de Laukiz, que ha disputado una final sin errores, se ha impuesto con total autoridad a Amaia Aldai. Con la victoria de hoy, Gaminde rompe un gran hito al ser la primera pelotari de la historia de la pelota mixta en alzarse con el cetro del Parejas y de la Jaula en una misma campaña. Nadie lo había conseguido antes.
Amaia Aldai y Enara Gaminde se juegan el domingo la txapela del Cuatro y Medio
La gran final del campeonato, que ha sido presentada este martes, se va a disputar en el Santanape, en Gernika, desde las 12:00 horas; EITB, a través de eitb.eus y de ETB1, la va a emitir en directo.
Aldai y Gaminde disputarán la final del torneo del cuatro y medio
Amaia Aldai ha ganado 22-11 a Olatz Arrizabalaga en la primera semifinal. En la segunda, Enara Gaminde se ha impuesto a Goiuri Zabaleta por 14-22.
¡Etxegarai y Gaminde, vencedoras del campeonato Hiru Hiriburuak!
¡Madalen Etxegarai y Enara Gaminde son las campeonas del torneo Hiru Hiriburuak 2025! Han derrotado 17-22 a Goiuri Zabaleta y Nora Mendizabal en un partido muy emocionante y dando la vuelta al marcador.
Enara Gaminde: ''Si tienen buen día será muy difícil ganarles, a ver si nosotras también estamos al 100%''
Zabaleta-Mendizabal y Etxegarai-Gaminde disputarán la final del torneo Hiru Hiriburuak, el domingo, en el frontón Atano Tercero de Donostia. Los pelotaris confían en que sea una final abierta.
El viernes arranca el Cuatro y Medio de la Emakume Master Cup
La vigente campeona Goiuri Zabaleta parte como pricipal favorita, pero sus rivales no se lo pondrán nada fácil. El campeonato comienza este viernes en Ataun; la semifinal será el 7 de diciembre en Basauri, y la final, el 21 de diciembre, en Gernika.
Ibarrola y Gaminde ganan a Arrizabalaga y Bergara en la final del Parejas de la Emakume Master Cup de verano
Aizane Ibarrola y Enara Gaminde son las campeonas de Parejas de la Emakume Master Cup de Verano 2025. La delantera de Huarte y la zaguera de Laukiz han dominado con mucha superioridad la gran final disputada ante Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara al imponerse por 7 a 22.