EMAKUME MASTER CUP
Arrizabalaga-Bergara eta Sagardui-Gaminde izango dira finalistak Binakako Txapelketan

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Igandean jokatu dituzte Emakume Master Cupeko Binakako Txapelketaren finalerdietako bi partidak Agurainen. Lehen partidan, Arrizabalagak eta Bergarak 22-14 garaitu dituzte Ruiz de Infante eta Mendizabal; bigarrenean, Sagarduik eta Gamindek 12-22 menderatu dituzte Aldai eta Arrillaga.

Enara Gaminde Olatz Arrizabalaga Binakakoa Esku-pilota Pilota Emakume Master Cup

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Emakume Master Cup Binakako txapelketa, zazpi bikote martxoaren 22ko finalean banatuko diren txapelen bila

Ostiral honetan, Etxebarrin, eta igandean, Sopelan, hasiera emango zaio binakako txapelketari. Alize Sagardui 14 urteko goizuetarrak debuta egingo du Enara Gaminde txapeldunarekin bikotea osatuz. Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara iazko txapeldunordeek elkarrekin jokatuko dute aurten ere. Gainerako bikoteak Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun eta Etxegarai-Capellan izango dira.

