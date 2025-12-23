Emakume Master Cup Binakako txapelketa, zazpi bikote martxoaren 22ko finalean banatuko diren txapelen bila
Ostiral honetan, Etxebarrin, eta igandean, Sopelan, hasiera emango zaio binakako txapelketari. Alize Sagardui 14 urteko goizuetarrak debuta egingo du Enara Gaminde txapeldunarekin bikotea osatuz. Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara iazko txapeldunordeek elkarrekin jokatuko dute aurten ere. Gainerako bikoteak Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun eta Etxegarai-Capellan izango dira.
Enara Gaminde, historia egin ondoren: "Oraindik sinestu ezinik nago"
Goizean zeukan azterketa egin ostean iritsi da EITBren hitzordura Laukizko txapeldun handia. Urte berean lau t'erdikoa eta binakakoa irabazi dituen lehen pilotaria da. Ez dira izan 2025 biribil honetan eskuratu dituen txapel bakarrak.
Enara Gaminde, Lau t'erdiko txapeldun erakustaldia emanda (10-22)
Akatsik gabeko finala jokatu du Laukizko pilotariak, eta nagusitasun osoz gailendu zaio Amaia Aldairi. Gaurko garaipenarekin mugarria jarri du Gamindek, denboraldi berean Binakakoa eta Lau t'erdikoa irabazi dituen emakumezko lehen pilotaria baita.
Amaia Aldaik eta Enara Gamindek igandean izango dute jokoan Lau t’erdiko txapela
Txapelketako final handia asteartean aurkeztu dute; Gernikan jokatuko dute, Santanapen, 12:00etatik aurrera, eta EITBk zuzenean emango du, eitb.eus-en eta ETB1en bidez.
Aldaik eta Gamindek jokatuko dute Lau t'erdiko Txapelketako finala
Amaia Aldaik 22-11 irabazi dio Olatz Arrizabalagari lehen finalerdian. Bigarrenean, Enara Gamindek 14-22 garaitu du Goiuri Zabaleta.
Etxegarai eta Gaminde, Hiru Hiriburuak txapelketako garaileak
Madalen Etxegarai eta Enara Gaminde nagusitu dira 2025eko Hiru Hiriburuak txapelketako finalean. Partida zirraragarrian, 17-22 garaitu dituzte Goiuri Zabaleta eta Nora Mendizabal, markagailuari buelta emanez.
Goiuri Zabaleta, 3Hko finalista: ''Ez dago faborito garbirik; ez dago partidua hautsiko duen faktorerik''
Zabaleta-Mendizabal eta Etxegarai-Gaminde bikoteek jokatuko dute Hiru Hiriburuak torneoko finala, igandean, Donostiako Atano Hirugarrena pilotalekuan. Pilotariek final irekia izango dela uste dute.
Emakume Master Cupen Lau t'erdiko txapelketa ostiral honetan hasiko da
Goiuri Zabaleta egungo txapelduna da aurtengo faborito nagusia, baina lehia bizia aurreikusi dute antolatzaileek. Ataunen hasiko da, ostiral honetan; finalaurrekoak abenduaren 7an jokatuko dituzte, eta finala, berriz, abenduaren 21ean izango da, Gernikan.
Ibarrolak eta Gamindek Arrizabalaga eta Bergara garaitu dituzte Udako Emakume Master Cupeko Binakako finalean
Aizane Ibarrola eta Enara Gaminde dira 2025eko Udako Emakume Master Cupeko Binakako txapeldunak. Uharteko aurrelaria eta Laukizko atzelaria nagusi izan dira Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergararen aurka Bermeoko Artza pilotalekuan jokatutako final handian, 7-22 gailenduta.
